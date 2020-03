Steven Spielberg: la figlia pornostar è stata arrestata

La figlia di Steven Spielberg è stata arrestata per violenza domestica nella giornata di sabato. Solo qualche giorno fa Mikaela Spielberg aveva fatto parlare di sé per la sua decisione di voler fare la pornostar a tempo pieno, un annuncio che, secondo indiscrezioni, ha messo in forte imbarazzo suo padre Steven e sua madre Kate Capshaw.

Mikaela Spielberg, 23 anni, è stata arrestata sabato mattina intorno alle 6.30, a Nashville, nel Tennessee. Lo ha confermato il suo compagno Chuck Pankov a Fox News, sottolineando però che si è trattato di "un malinteso". Pankov, che ha 47 anni, non ha chiarito le dinamiche in cui si è svolto l'incidente e chi era coinvolto, ma ha confermato che "nessuno si è fatto male".

Mikaela Spielberg in una foto sexy

Un agente dell'ufficio dello sceriffo della contea di Davidson ha confermato che la figlia adottiva di Steven Spielberg e Kate Capshaw è stata arrestata per violenza domestica e successivamente è stata trasferita in carcere dove è rimasta per dodici ore. Successivamente, qualcuno ha rilasciato una cauzione di 1000 dollari per lei.

Nei giorni scorso Mikaela Spielberg aveva spiegato di voler lavorare come pornostar e che nonostante avesse già realizzato dei video in cui appare da sola, stava aspettando dei permessi burocratici dallo stato del Tennessee per svolgere il suo lavoro. Mikaela aveva aggiunto che i suoi genitori l'avevano "sostenuta" in questa scelta, dichiarazione che è stata parzialmente smentita da ulteriori indiscrezioni secondo le quali gli Spielberg sarebbero in forte imbarazzo da questo annuncio pubbico.