Steven Spielberg ha concluso le riprese del nuovo film fantascientifico: ecco i primi dettagli sulla storia

Steven Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp stanno per tornare. I due collaboratori di lunga data, che insieme hanno partorito Jurassic Park, hanno concluso la produzione del loro ultimo progetto, un film di fantascienza attualmente senza titolo che sta già suscitando curiosità nonostante lo stretto riserbo sui dettagli della trama.

Koepp ha recentemente parlato con Deadline, durante la promozione di Jurassic World - La Rinascita, dove ha offerto alcune anticipazioni sul nuovo film di Spielberg. Quando gli è stato chiesto se il film avesse un titolo, Koepp ha risposto: "Non l'abbiamo ancora annunciato". Tuttavia, sono circolati due titoli potenziali: "The Dish" e "Disclosure".

Secondo Koepp, le riprese sono terminate circa tre settimane fa e il film dovrebbe arrivare nelle sale il 12 giugno 2026. Per quanto riguarda le voci persistenti sulla storia che coinvolgerebbe gli UFO, Koepp ha evitato la domanda, dicendo: "Ciò che [Spielberg] fa in modo così brillante è combinare il grande spettacolo con una verità emotiva. È un'esperienza molto emozionante questo film".

Cast e primi dettagli sul nuovo film

Una foto di Steven Spielberg

È interessante notare che Koepp ha rivelato che l'idea è arrivata direttamente da Spielberg stesso, che pare abbia scritto un trattamento di 50 pagine prima di consegnarlo a Koepp per la sceneggiatura completa. "È stato coinvolto come non l'ho mai visto in nessun film che ho scritto per lui", ha dichiarato Koepp.

Josh O'Connor con l'Emmy Award come miglior attore per The Crown

Il cast è di altissimo livello: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell sono tutti a bordo, ma naturalmente non ci sono informazioni su chi interpreta chi. Janusz Kamiński è il direttore della fotografia. Non si sa ancora se John Williams, abituale collaboratore di Spielberg, comporrà la colonna sonora.

O'Connor ha recentemente paragonato il film alla "vecchia scuola" di Spielberg, citando E.T. L'Extraterrestre e Incontri ravvicinati del terzo tipo come riferimenti principali: "Sì, è come un film di fantascienza... Beh, non lo so. Non dovrei dirlo [...] Si rifà forse a un tono diverso rispetto a [quello che ha fatto ultimamente]. Qualcosa che era solito fare e che non ha fatto per un po'".