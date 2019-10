Steven Spielberg, 3 anni fa, ha lodato i cinecomic e le sue parole sono tornate virali

Steven Spielberg aveva difeso i cinecomic tre anni fa, prima delle critiche rivolte ai film Marvel e DC da star come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola e ora il suo commento è tornato virale.

Il regista, durante il Festival di Cannes, aveva raccontato: "Amo Superman di Richard Donner, Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e il primo Iron Man".

Steven Spielberg aveva quindi aggiunto: "Il film di supereroi che mi ha colpito di più è uno che non si prende troppo seriamente: Guardiani della Galassia. Quando la proiezione era finita me ne sono andato con la sensazione di aver visto qualcosa di nuovo nei film, senza alcun cinismo o paura di essere dark quando c'era bisogno".

Il filmmaker aveva dichiarato: "C'è una differenza tra eroi e supereroi. L'eroe è una persona comune che affronta una situazione seria e agisce per modificarla. Un eroe è una persona che, camminando lungo la strada, vede una macchina in fiamme e corre per aiutare la persona che guidava e cerca di slacciare la cintura di sicurezza. Un supereroe è una persona che, sulla stessa scena, volerebbe sulla macchina, cercherebbe di ribaltarla, scuoterla con la sua super forza fino a quando il guidatore è libero. Mi identifico di più con il primo esempio. Amo i film che sono sugli eroi quotidiani".

Il dibattito iniziato con le parole di Martin Scorsese e proseguito con quelle di Francis Ford Coppola potrebbe comunque continuare a lungo mentre le opinioni si dividono sul valore e sul ruolo dei cinecomic nel panorama cinematografico contemporaneo.