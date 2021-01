Steven Soderbergh, Mank è il film più visto dal regista nel 2020

Come ogni anno, Steven Soderbergh ha rivelato quali sono stati i titoli con cui si è intrattenuto negli ultimi mesi, e Mank è risultato il film più visto dal regista.

Con il nuovo sono arrivati anche i bilanci del precedente, e come ci ha abituati ormai da un po' Steven Soderbergh, anche la sua lista di film, serie tv, libri e quant'altro consumati nel 2020. E da qui è venuto fuori che il regista ha visto almeno 4 volte Mank, l'acclamata ultima pellicola di David Fincher.

Venezia 2019: Steven Soderbergh al photocall di The Laundromat

Come riporta anche IndieWire, infatti, Soderbergh ha finalmente aggiornato la famosa lista sul suo blog, rivelando di aver visto per la prima volta il film con Gary Oldman lo scorso marzo, molto prima del del suo debutto su Netflix nel mese di novembre.

La seconda visione di Mank è arrivata appena due giorni dopo, con una terza a maggio, e poi un'ultima all'inizio di dicembre.

Nel primo caso, il regista ha offerto la sua consulenza a Fincher, e grazie al suo feedback una delle scene chiave del film, quella della festa in maschera,ha subito alcune modifiche: "Ho trovato che la sua critica fosse piuttosto costruttiva" ha affermato il montatore della pellicola, Kirk Baxter "Non ci ha fornito una risposta, ma ci ha condotto alla domanda [che ha poi portato a una diversa soluzione]".

Tra gli altri prodotti d'intrattenimento fruiti da Soderbergh negli ultimi 12 mesi si può poi trovare davvero di tutto: da Ma Rainey's Black Bottom, l'ultimo film con Chadwick Boseman, alla serie Netflix The Queen's ambit, da Lessico Famigliare di Natalia Ginzburg allo spin-off di Breaking Bad Better Call Saul, passando per Colazione da Tiffany, Shampoo, Bad Education e la serie animata Rick & Morty. E se siete curiosi, questo link potete trovare la lista completa.