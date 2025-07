Da Steven Soderbergh a Richard Linklater e Jim Jarmusch: i grandi autori di Lucky Red per la fine del 2025

Un listino di grandi titoli e grandi autori per Lucky Red, che oltre ai nuovi lavori di grandi registi del cinema, riporta in sala anche Velluto Blu di David Lynch in 4k.

Un elemento ha sempre contraddistinto la linea editoriale di Lucky Red: l'autorialità, la firma dei film presentati, riconducibile spesso a grandi autori del cinema contemporaneo. Non fa eccezione la seconda metà del 2025, che spazia dall'horror d'autore di Steven Soderbergh a Panahi, Besson, Linklater, Jarmusch, Park Chan-wook. Insomma cinema per tutti i gusti, ma di elevata qualità artistica, per soddisfare i palati più esigenti degli spettatori.

Spazio al genere per Lucky Red

Partiamo dall'horror, anche perché è cronologicamente una delle prime uscite dopo la presentazione del listino Lucky Red in quel di Ciné - Giornate di cinema di Riccione: il 24 luglio arriva Presence di Steven Soderbergh, già presentato al Comicon di Napoli per stuzzicare la curiosità del pubblico e finalmente in arrivo nelle sale. Si tratta di una ghost story girata in un'unica location con il cast composto da Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox.

Restiamo su atmosfere cupe con il Dracula di Luc Besson, nuovo adattamento del classico gotico di Bram Stoker con Caleb Landry Jones, con cui l'autore aveva già lavorato per Dogman, Christoph Waltz, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Progetto che ci incuriosisce non poco e a cui speriamo che il regista di Leon riesca a dare la sua peculiare impronta. Infine non possiamo non segnalare il ritorno in sala, in versione 4K, di Velluto Blu di David Lynch, un'uscita evento di tre giorni dal 15 al 17 settembre che chiude il periodo estivo con i toni giusti.

Una carrellata di grandi autori

Enzo: Pierfrancesco Favino durante una scena

A guardare la lista di film in uscita per Lucky Red da qui a fine anno scorgiamo diversi nomi noti, tanti artisti che messi insieme rappresentano uno spaccato significativo del cinema di oggi. Iniziamo da Enzo, diretto da Robin Campillo ma da un progetto di Laurent Cantet, con il solito splendido Pierfrancesco Favino come protagonista. Un film passato a Cannes, come apertura della Quinzaine des realizateurs, come del resto anche Un semplice incidente di Jafar Panahi, che al festival francese ha anche vinto la Palma d'oro.

Si prosegue con Joachim Trier e il suo Sentimental Value, I Due procuratori di Sergei Loznitsa e Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarsmusch, ma attenzione anche al nuovo lavoro di Richard Linklater, Nouvelle Vague: il regista del recente Hit Man, ma anche di titoli unici come Boyhood o la trilogia dell'alba, saprà stupirci ancora una volta. Citiamo anche Park Chan-Wook con il suo No Other Choice, oltre alla grande animazione internazionale, anche questa con provenienza Cannes e Annecy, de La Piccola Amélie.

I film Lucky Red della seconda metà del 2025