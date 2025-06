I nuovi film di Steven Soderbergh, Nia DaCosta e Alejandro Amenabar in anteprima a Toronto 2025

Il Toronto Film Festival 2025 ha svelato cinque delle anteprime mondiali che faranno parte del programma e tra i titoli ci sono anche quelli dei nuovi progetti diretti da Steven Soderbergh e Nia DaCosta.

L'evento canadese prenderà il via il 4 settembre con la presentazione del documentario John Candy: I Like Me, diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds, e si concluderà il 14 settembre.

I nuovi titoli in arrivo al festival

Tra i film proposti durante la 50esima edizione del TIFF ci saranno quindi The Christophers diretto da Steven Soderbergh, Hedda di Nia DaCosta, The Captive del regista Alejandro Amenábar, Good News di Sung-hyun Byun e Mile End Kicks realizzato da Chandler Levack.

Soderbergh tornerà a Toronto, dove aveva recentemente proposto Presence, per presentare la black comedy ambientata nel mondo dell'arte che ha come star Ian McKellen, Michaela Coel, Jessica Gunning e James Corden.

L'adattamento dell'opera teatrale di Henrik Ibsen firmato da DaCosta, regista di Candyman e 28 Years Later: Bone Temple, racconterà invece la storia di una donna intrappolata in una casa e in un matrimonio che non vuole. Le star del film sono Tessa Thompson e Imogen Poots.

The Captive, invece racconta la storia dello scrittore Miguel de Cervantes quando era un militare ed era tenuto in ostaggio nella città di Algeri.

Il nuovo film del regista sud coreano, secondo le fonti di Variety, racconterà la storia di alcune persone che cercano di far atterrare un aereo dopo un dirottamento.

Levack tornerà invece a Toronto dove, nel 2022, aveva presentato la sua opera prima I Like Movies. Mile End Kicks racconterà la storia di una critica ventiquattrenne che si trasferisce a Montreal durante l'estate del 2011 con l'obiettivo di scrivere un libro su Jagged Little Pill, l'album di Alanis Morissette. I suoi progetti vanno in fumo quando si innamora di due giovani che sono nella stessa band indie in difficoltà e decide di lavorare per promuovere la loro musica.

La dichiarazione del CEO

Cameron Bailey, CEO di TIFF, ha dichiarato: "Questi primi cinque film della nostra selezione ufficiale riflettono l'innovazione, il cuore e la prospettiva globale che hanno reso il nostro festival una casa per il grande nel cinema nel corso delle precedenti 50 edizioni".