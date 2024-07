Steven Soderbergh, l'ispirazione del nuovo progetto da Taylor Swift: "È instancabile"

Il regista attribuisce alla star della musica il merito di averlo ispirato per il nuovo progetto cinematografico.

Steven Soderbergh è ospite in questi giorni del Karlovy Vary Film Festival e durante l'evento ha speso parole di elogio nei confronti di Taylor Swift, dalla quale ha ammesso di trarre ispirazione, soprattutto in relazione al suo ultimo progetto.

Il regista aveva intenzione di partecipare all'Eras Tour della cantante ma non è riuscito a trovare i biglietti. Tuttavia, la stima e l'attenzione nei confronti del suo lavoro non sono calate e Swift è stata di grande ispirazione per Soderbergh.

Nessuno come lei

"La gente ride del fatto che esista un corso universitario su di lei e io dico 'Dovrebbe esserci'. Quello che sta facendo e il modo in cui lo sta facendo... Penso che nessuno abbia l'abbia mai fatto prima d'ora, con quel livello di controllo che ha raggiunto. È instancabile" ha confessato Soderbergh a Variety.

Taylor Swift si esibisce durante una tappa dell'Eras Tour

Le scelte e l'ambizione di Taylor Swift hanno conquistato il regista:"Si dice che faccia l'intero show su un tapis roulant solo per essere sicura di riuscirci. È una storia di successo e ne sono affascinato. Lo sceneggiatore David Koepp ha portato sua figlia a vedere lo show e ha detto che non posso immaginare com'è essere lì. Ci andrei se potessi, non ci sono biglietti ma ho visto il film".

Proprio dal successo di Taylor Swift è nata l'ispirazione di Soderbergh per un nuovo progetto:"Sto pensando ad un progetto in cui analizzo grandi imprese cooperative che funzionano, come gli aeroporti. Perché gli aeroporti funzionano? O gli Alcolisti Anonimi? Guardi al concerto di Taylor Swift, a tutto questo tour e funziona. Quindi, perché non riusciamo a capire la Siria o qualsiasi altro conflitto?".

Umorismo e musica nel progetto di Steven Soderbergh saranno il fulcro:"L'umorismo è un ottimo sistema di trasmissione per un'idea e nulla accende il cervello come la musica. Questo progetto dev'essere divertente e dovrebbe avere una componente musicale per aprire le persone. Voglio che coloro che lo guarderanno ne usciranno sentendosi diversi".