Steven Seagal: Vladimir Putin lo premia con l'Ordine dell'Amicizia

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per onorare Steven Seagal, già in possesso della cittadinanza russa, premiandolo con un'onorificenza chiamata l'"Ordine dell'Amicizia".

La motivazione di questo premio è stata inserita nel decreto voluto dallo stesso Putin e recita: "A Steven Seagal per il grande contributo allo sviluppo della cooperazione culturale e umanitaria internazionale". Il 31 maggio 2021, Seagal è entrato a far parte del movimento pro Putin "Una Russia giusta - Patrioti - Per la verità". Ricordiamo anche che la star è un rappresentante speciale per le relazioni umanitarie tra Russia e Stati Uniti.

Il rapporto di amicizia tra l'attore americano e il leader russo va avanti da molti anni e, come accennato in precedenza, nel 2016, ha fatto che gli venisse conferita la cittadinanza russa, come spiegato dal portavoce di Putin, Dmitry Peskov: "Era un suo desiderio espresso."

"Ha chiesto la cittadinanza per molto tempo. Sono noti i suoi sentimenti nei riguardi del nostro Paese, non li ha mai nascosti", ha concluso Peskov. Steven Seagal, che si è dichiarato a favore dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, a proposito del suo primo incontro con Putin ha raccontato: "Appena entrato a casa sua ho visto una statua a grandezza naturale di Kano Jigoro, il fondatore del Judo. Sono rimasto impressionato e ho subito sentito di voler conoscere quest'uomo sempre più in profondità."