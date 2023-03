Steven Seagal ha accusato il governo degli Stati Uniti di aver speso "miliardi di dollari in disinformazione e bugie" corrompendo i media statunitensi al fine di cercare di screditare, demoralizzare e distruggere la Russia. L'attore ha rilasciato una serie di dichiarazioni scottanti durante un evento organizzato dal Movimento internazionale dei russi a Mosca, secondo quanto riferito da The Independent.

Dopo aver recentemente ricevuto l'onorificenza all'ordine dell'amicizia, durante questo recentissimo evento Seagal ha affermato: "Più della metà delle persone in America amano profondamente la Russia e amano i russi. I nostri compatrioti sono consapevoli del fatto che i media americani gli stanno mentendo."

"Mio padre era russo e io sono cresciuto in una famiglia russa perché mia madre era completamente immersa in quella cultura e non aveva genitori. Quindi sono cresciuto con la cultura russa", ha spiegato la star. "Sono cresciuto amando la Russia e amando tutto ciò che ho imparato su di essa fin da quando ero un bambino. Di conseguenza, sono un milione per cento russofilo e un milione per cento russo".

Secondo quanto affermato dalla stampa russa, Steven Seagal è stato nominato rappresentante speciale del ministero degli Esteri russo per le relazioni umanitarie russo-americane nel 2018, oltre ad aver ricevuto alcune settimane fa la medaglia dell'Ordine dell'amicizia per il suo "grande contributo allo sviluppo della cooperazione culturale e umanitaria internazionale".