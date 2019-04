Steve Jobs, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Steve Jobs, la pellicola diretta da Danny Boyle che racconta una fetta di vita dello storico volto della Apple.

Steve Jobs racconta la complessa personalità dell'imprenditore della Apple, che ha reso l'azienda un vero e proprio fondamento per centinaia di migliaia di utenti. A interpretare il fondatore dell'iconica Apple è l'attore Michael Fassbender, mentre nel resto del cast si possono ammirare anche nomi di peso come Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Katherine Waterston e Michael Stuhlbarg.

Steve Jobs, diretto da Danny Boyle, racconta l'ascesa del mago del marketing informatico soffermandosi sui tre iconici prodotti da lui ideati e lanciati nel corso della sua carriera e termina nel 1998 con la presentazione dell'iMac, portandoci dietro le quinte della rivoluzione digitale e dipingendo un ritratto intimo di un brillante imprenditore. Il film si presentò agli Oscar 2016 con due nomination per i due attori di punta, ma Michael Fassbender si è dovuto arrendere a Leonardo DiCaprio per Revenant, mentre Kate Winslet alla Alicia Vikander di The Danish Girl. Al boxoffice Steve Jobs non è stato un vero e proprio campione di incassi, fermandosi a circa 35 milioni di dollari, un totale pari più o meno al budget del film.

Steve Jobs è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.