Cattivissimo Me 4: il nuovo trailer svela un'anticipazione sui simpatici Minions

Cattivissimo Me 4 arriverà nei cinema italiani dal 7 agosto in anteprima e, successivamente, dal 21 agosto con una distribuzione regolare nelle sale, e il nuovo trailer svela un dettaglio interessante di quanto accadrà ai simpatici minions.

Nel video viene infatti introdotto il nuovo villain della storia e si assiste poi al momento in cui si compie un esperimento che porta alla creazione dei mega minion!

Cosa racconterà Cattivissimo Me 4

Il film Cattivissimo me 4 arriva nelle sale dopo sette anni dal capitolo precedente della storia. Il supercattivo Gru (con la voce di Steve Carell nella versione originale e quella in italiano di Max Giusti) è diventato un agente della Lega Anti-Cattivo. Nella sua vita c'è spazio anche per Lucy (Kristen Wiig, doppiata da Carolina Benvenga) e le loro figlie - Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan). I protagonisti accolgono inoltre un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., deciso a far disperare suo padre.

Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal (l'icona della commedia Will Ferrell, doppiato da Stefano Accorsi) e la fidanzata, la femme fatale Valentina (Sofia Vergara), per cui la famiglia sarà costretta alla fuga.

Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Joey King (Bullet Train), Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin torna come voce iconica dei Minions e Steve Coogan, nominato agli Oscar®, torna come Silas Ramsbottom.

Il team creativo

Il nuovo film targato Illumination è diretto da uno dei creatori dei Minions, il candidato all'Oscar Chris Renaud (Cattivissimo Me 2, Pets - Vita da animali), e prodotto dal visionario fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri e da Brett Hoffman (produttore esecutivo di Super Mario Bros. Il Film e Minions - Come Gru Diventa Cattivissimo). Il film è co-diretto da Patrick Delage (direttore dell'animazione di Sing 2 e Pets - Vita da animali 2). La sceneggiatura è del vincitore dell'Emmy e creatore di White Lotus, Mike White, e dello scrittore dei precedenti Cattivissimo Me, Ken Daurio.