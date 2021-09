Steve Buscemi ha ricordato il suo 11 settembre 2001 come volontario a Ground Zero, dopo il crollo delle Torri Gemelle, e ha parlato anche dello stress post traumatico che continua a perseguitarlo.

Esattamente 20 anni dopo la strage dell'11 settembre 2001, Steve Buscemi è tornato a raccontare il suo stress post traumatico in seguito al lavoro in qualità di volontario presso Ground Zero. L'attore, che è un ex vigile del fuoco, aiutò i pompieri chiamati ad intervenire a New York, dopo l'attentato alle Torri Gemelle.

Nel corso del suo intervento durante il podcast WTF di Marc Maron, Steve Buscemi ha raccontato: "Stress post traumatico? Sì, decisamente! Non ho mai avuto esperienza di seri problemi di salute relativi al mio contributo in qualità di volontario presso Ground Zero, per carità. Però, sono stato a lungo depresso, ansioso, non riuscivo a prendere una semplice decisione. Ci sono volte in cui l'11 settembre è ancora con me, sento che continua a fare parte di me".

L'attore di 63 anni ha lavorato come vigile del fuoco a Little Italy tra il 1980 e il 1984, prima di dedicarsi alla recitazione. Immediatamente dopo l'attentato dell'11 settembre, Steve Buscemi ha offerto i suoi servizi in qualità di volontario presso Ground Zero insieme alla sua vecchia compagnia, la Engine Company No. 55. Nel corso di un suo ricordo pubblicato su Time, l'attore ha ricordato: "Il giorno dopo ho ripreso la mia vecchia divisa e ho provato a darmi da fare per dare una mano. Le macerie erano dappertutto e, di tanto in tanto, dovevamo trasportare sacchi di cadaveri che, però, pesavano davvero poco. Tutto quanto è stato decisamente disturbante".

Cinque suoi compagni di impresa, tra l'altro, sono risultati dispersi tra le macerie. Buscemi ha raccontato di aver prestato il suo servizio in qualità di volontario per soli cinque giorni che, però, hanno cambiato la sua esistenza: "Dopo quei cinque giorni, tornare alla mia vita di prima è stato davvero complesso". Secondo l'attore, inoltre, anniversari del genere sono davvero difficili da sopportare per i sopravvissuti all'attentato.

Nel 2014, Steve Buscemi è stato nominato Honorary Battalion Chief dall'Honorary Fire Officers Association grazie al contributo che ha offerto ai vigili del fuoco di New York.