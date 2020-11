Stephen King su Under the Dome: "La serie tv è uscita dai binari"

A cinque anni di distanza dalla fine di Under the Dome, Stephen King ha espresso le proprie perplessità relative alla serie tv basata sul suo romanzo The Dome.

In una recente intervista, Stephen King ha spiegato come, secondo lui, la serie tv Under the Dome sia uscita dai binari rispetto al romanzo sul quale si basa, The Dome. Lo scrittore ha anche parlato del costante aumento della qualità degli adattamenti dei suoi lavori letterari.

Under the Dome: Natalie Martinez e Josh Carter in una foto del pilot

Nel corso degli ultimi decenni è aumentato costantemente il numero di opere firmate da Stephen King adattate per il piccolo e grande schermo. Il maestro del brivido non si è mai tirato indietro quando si è trattato di commentare il lavoro svolto da sceneggiatori, registi e via dicendo e lo stesso ha fatto con Under the Dome, la serie tv creata da Brian K. Vaughan e prodotta dal 2013 al 2015, per un totale di tre stagioni e 39 episodi.

In un'intervista col Washington Post, Stephen King si è detto perplesso dallo sviluppo dell'opera basata sul suo romanzo The Dome, pubblicato oltre dieci anni fa. "Under the Dome è uno di quei progetti che penso sia andato del tutto fuori strada, poiché i personaggi fanno cose che non risultano affatto realistiche", ha dichiarato lo scrittore statunitense, aggiungendo "Una cosa che mi ha ucciso è che non si sentiva mai e da nessuna parte il suono di un generatore. La potenza elettrica va bene. Sembra tutto in ordine. Tutto è fantastico, tranne per il fatto che sono completamente tagliati fuori dal mondo. E in quel caso le cose non si presenterebbero così. Se chiedi alle persone di accettare quelle idee, deve esserci un senso di realismo che le accompagna, che ti trascina".

Under the Dome: Rachelle Lefevre in una foto di scena

King ha parlato più in generale di come, nel corso degli anni, sia cambiata la qualità delle opere televisive e cinematografiche basate sui suoi romanzi, sottolineando quanto gli sia piaciuta Mr. Mercedes:

"In termini di cultura, c'è molta più libertà. C'è molta più capacità di andare lì dove prima non ci si spingeva. Quando ripenso ad alcune delle miniserie che ho fatto per la ABC negli anni '70 e '80, ma anche all'inizio degli anni '90, posso constatare quanto le cose siano cambiate. Adesso puoi davvero raccontare un romanzo. Mr. Mercedes ne è un buon esempio. Le tre stagioni adattano tutti e tre i libri della trilogia, il che è una cosa incredibile".

Under the Dome, serie tv di genere sci-fi e thriller, è ambientata in una piccola città di nome Chester's Mill la cui tranquillità viene sconvolta quando una cupola invisibile e impenetrabile circonda il perimetro della città intrappolandone gli abitanti. Nessuno riesce a comprendere cosa stia succedendo e i sopravvissuti dovranno vedersela con una serie di bizzarri fenomeni e con il panico generale che travolgerà gli abitanti, scatenando il caos.