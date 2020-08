Stephen King annuncia il titolo e la data di uscita del suo nuovo libro

Stephen King ha annunciato il titolo e la data di uscita del suo nuovo libro via Twitter: Later sarà infatti pubblicato nel mese di marzo.

Il progetto sarà messo in vendita grazie a Titan Books e la foto pubblicata online svela inoltre la copertina del progetto editoriale.

Later, secondo quanto riporta il sito di Amazon, debutterà sugli scaffali a partire dal 2 marzo.

La nuova opera di Stephen King racconterà la storia di una madre single in difficoltà il cui figlio, Jamie, è nato con la capacità sovrannaturale di vedere quello che gli altri non possono notare e imparare quello che per gli altri è impossibile apprendere. La donna cerca di mantenere il segreto, ma Jamie, invece, deve usare il suo dono quando un detective della polizia di New York lo coinvolge nella ricerca di un killer che minaccia di entrare in azione dalla tomba.

King, recentemente, ha pubblicato L'istituto, opera accolta in modo positivo dalla critica e dal pubblico e che dovrebbe avere un adattamento televisivo.