Stephen King, problemi con il nuovo film: il regista lascia il progetto

Stephen Kingè uno dei romanzieri più famosi al mondo e i suoi libri sono stati trasposti in tantissimi film e serie tv, con risultati alterni. La lunga marcia, romanzo che King scrisse pubblicandolo con lo pseudonimo Richard Bachman, era una delle opere in procinto di essere prodotta in un film live action.

Nel 2019 il regista André Øvredal era stato scelto per dirigere il film ma secondo quanto riporta Cinemablend, ora i piani sarebbero cambiati.

Durante il tour promozionale del suo ultimo film, The Last Voyage of The Demeter, Øvredal ha offerto aggiornamenti negativi:"Sì, no, adoro quel libro. Adoro quel progetto. Non ne faccio più parte, cosa di cui sono molto triste, ma penso che in un certo senso sono stato fortunato a salire a bordo di The Last Voyage of The Demeter".

La storia de La lunga marcia

Pubblicato per la prima volta nel 1979, La lunga marcia è il primo romanzo che Stephen King abbia mai scritto, ed è ambientato in una versione distopica dell'America, in cui una delle forme d'intrattenimento più popolare è guardare l'omonima competizione. I partecipanti sono ragazzi adolescenti provenienti da tutto il Paese e le regole sono semplici: devi mantenere una velocità di camminata di quattro miglia l'ora e l'ultima persona in piedi vince denaro e un premio a sua scelta. La posta in gioco tuttavia è alta, poiché rallentare o fermarsi significa ricevere un avvertimento. E ricevere troppi avvertimenti (o tentare di scappare) significa essere colpiti e uccisi.