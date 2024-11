Stephen King annuncia l'arrivo del suo nuovo romanzo, Never Flinch

Instancabile Stephen King. Per il maestro dell'horror il tempo sembra non passare mai, visto che è in arrivo un nuovo romanzo da brivido. Il titolo della storia, che uscirà nelle librerie americane il 27 maggio 2025, è Never Flinch (Non sussultare mai in italiano, ndr).

Secondo le prime anticipazioni svelate da Entertainment Weekly il romanzo è raccontato dal punto di vista del misterioso Trig, un uomo che medita vendetta. Never Flinch presenta due trame intrecciate: una su un assassino che vuole attuare diabolica missione di vendetta e un'altra su un vigilante che perseguita una celebrità femminista. Il romanzo presenta una serie di personaggi familiari ai Fedeli Lettori, tra cui l'amata Holly Gibney, personaggio ricorrente in vari libri, e la cantante gospel Sista Bessie, oltre ad affascinanti volti nuovi che includono un cattivo dedito all'omicidio.

Di cosa parla Never Flinch

Quando il dipartimento di polizia di Buckeye City riceve una lettera inquietante da una persona che minaccia di 'uccidere tredici innocenti e un colpevole' in un atto di espiazione per la morte inutile di un uomo innocente, il detective Izzy Jaynes non ha idea di cosa pensare. Quattordici cittadini stanno per essere massacrati in uno sfrenato atto di vendetta? Mentre le indagini sono in corso, Izzy si rende conto che chi scrive la lettera è mortalmente serio e chiede aiuto alla sua amica Holly Gibney.

Nel frattempo, la controversa attivista per i diritti delle donne Kate McKay si sta imbarcando in un tour di conferenze in più stati, attirando nelle location previste folle di fan, ma anche di detrattori. Qualcuno che si oppone con veemenza al messaggio di emancipazione femminile di Kate la sta prendendo di mira boicottando i suoi eventi. All'inizio, nessuno si fa male, ma lo stalker diventa sempre più audace, e Holly viene assunta come la guardia del corpo di Kate: un compito impegnativo con una datrice di lavoro testarda e un avversario determinato guidato dall'ira e dalla fede nella propria giustizia. Alla fine, le narrazioni gemelle convergeranno dando vita a un climax spettacolare e agghiacciante.