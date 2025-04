Grande Fratello: lo strano messaggio di Lorenzo per Shaila è un enigma per i fan, che chiedono aiuto a ChatGPT

Lorenzo Spolverato, dopo due settimane di silenzio, lo scorso mercoledì ha voluto fare un appello a Shaila Gatta e lo ha fatto attraverso il settimanale Chi. L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato apertamente del suo amore, raccontando la sofferenza che ha provato quando è stato lasciato in diretta.

Inoltre, Lorenzo ha sottolineato che la sua speranza è quella di poter avere un confronto diretto con la sua ex, in quanto si dice certo che un faccia a faccia potrebbe cambiare tante cose. Nelle ultime ore in molti pensavano che Shaila Gatta fosse a Milano per parlare con Lorenzo, ma in realtà era lì solo per una cena tra amici.

Le parole di Lorenzo Spolverato

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

Lorenzo Spolverato ha voluto addirittura tirare fuori il suo lato poetico, scrivendo:

"Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto.Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell'a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva".

Qualcuno ha addirittura interpellato ChatGPT per capire meglio il testo di Lorenzo. In questo senso, Deianira Marzano ha confermato: "Quel testo è per Shaila. Esatto, lui sta parlando proprio del silenzio di lei, del fatto che Shaila non si fa sentire. Ma non lo vive come indifferenza o distanza: in quel silenzio lui ci sente tanto, ci legge emozioni, parole non dette, forse anche sentimenti. Non è un post accusatorio, anzi, sembra quasi un modo per dirle: "Anche se non parli, io ti ascolto lo stesso".