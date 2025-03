Cujo: il romanzo di Stephen King verrà adattato nuovamente in un film destinato a Netflix

Cujo, il romanzo scritto nel 1981 da Stephen King, diventerà nuovamente un film dopo l'adattamento arrivato sul grande schermo nel 1983.

Il nuovo progetto sarà realizzato per Netflix e verrà prodotto da Roy Lee.

Cosa racconta Cujo

Tra le pagine di Cujo si racconta la storia di una madre che cerca disperatamente di proteggere il figlio da un San Bernardo inizialmente molto docile e diventato incredibilmente aggressivo dopo essere stato morso da alcuni pipistrelli.

Il cane diventa così violento e inizia a uccidere. Donna Trenton, rimasta sola a casa con il figlio Tad, si imbatte in Cujo dopo aver portato la sua auto a far ripararla dalla famiglia Camber. Madre e figlio si ritrovano così bloccati all'interno della vettura mentre cercano di capire come mettersi in salvo.

Il film degli anni '80 era stato diretto da Lewis Teague e aveva nel cast Dee Wallace nel ruolo di Donna e Danny Pintauro in quello di Tad. Tra gli interpreti c'erano poi Daniel Hugh Kelly, Christopher Stone, Ed Lauter, Kaiulani Lee, Billy Jayne, Sandy Ward e Jerry Hardin.

Cujo si era posizionato al trentaquattresimo posto della classifica dei film più visti negli Stati Uniti nel 1983, incassando circa 21 milioni di dollari.

I nuovi adattamenti delle opere di King

Recentemente Osgood Perkins ha diretto il film tratto da The Monkey, un racconto breve firmato da King, mentre Francis Lawrence ha lavorato all'adattamento di The Long Walk ed Edgar Wright quello di The Running Man con star Glen Powell.

Sul piccolo schermo, invece, arriverà prossimamente Welcome To Derry, il progetto ideato dal regista Andy Muschietti, già autore dei film, come prequel della storia di It, in cui si racconteranno le origini del terrificante Pennywise.