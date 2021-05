Stephen King: "J.K. Rowling ha torto sulle donne trans"

Stephen King è tornato a parlare di J.K. Rowling e le sue opinioni riguardanti le donne trans dopo un articolo pubblicato da Uproxx che sembra non aver riportato le sue parole nel modo corretto.

Lo scrittore ha usato Twitter per chiarire la sua posizione riguardante la polemica che ha travolto ormai da molto tempo la creatrice di Harry Potter.

Su Twitter lo scrittore Stephen King ha scritto: "Se non si guardasse con attenzione si potrebbe credere - in base a quanto riportato da Uproxx - che ho detto che l'opinione di J.K. Rowling sulle donne transessuali faccia schifo e sia detestabile. Non l'ho detto. L'autore, Josh Kurp, l'ha dichiarato. Questo si tratta di un editoriale che viene passato come informazione".

Il sito aveva scritto gli aggettivi prima di riportare le dichiarazioni dell'autore rilasciate al Daily Beast dopo che la sua collega aveva deciso di non seguirlo più su Twitter dopo un post in cui lui dichiarava "le donne trans sono donne", rendendo quindi forse non comprensibile immediatamente e a tutti che non erano stati usati da King.

Stephen ha quindi scritto su Twitter, prima di chiedere di evitare di usare i termini usati dal sito: "La mia opinione è che Jo Rowling abbia torto sulle donne trans".

Successivamente lo scrittore è dovuto intervenire ulteriormente per ribadire il suo punto di vista sulla questione: "Non ho mai detto che le donne trans non sono donne. Ho detto infatti che lo sono".