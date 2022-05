Stephen King: il nuovo romanzo sarà un sequel di Cujo

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, Rattlesnakes, il nuovo romanzo di Stephen King, sarà un sequel di Cujo.

Intervenuto durante The Losers' Club, podcast di Bloody Disgusting, Stephen King ha rivelato qualche dettaglio sul suo nuovo romanzo che, a quanto pare, dovrebbe essere un sequel di Cujo. Rattlesnake racconterà la storia di due gemelli di quattro anni che cadono in una fossa piena di serpenti a sonagli.

Non è chiaro, tuttavia, in che modo questo Rattlesnake possa collegarsi a Cujo né, tantomeno, Stephen King ha sciolto il mistero. Questo nuovo racconto dell'autore di IT sembra cupo quanto Cujo. Nei suoi libri, lo scrittore ha spesso permesso che i bambini finissero in situazioni pericolose, in parte per dare voce alle sempre presenti paure dei genitori e in parte perché immagina i bambini come persone reali. Spesso i bambini sono gli eroi delle storie di King, combattono contro il male e ne escono comunque vincitori. È ragionevole, quindi, che a volte i bambini finiscano per essere anche vittime.

Non è la prima volta che Stephen King scrive il sequel di un suo progetto a distanza di anni. Su tutti, è emblematico il caso di Doctor Sleep, sequel di Shining uscito ben 36 anni dopo il libro con Jack Torrance come protagonista. Al momento, non si sa ancora quale sia la data di uscita di Rattlesnake. Ciò che è certo è che Fairy Tale, il suo nuovo romanzo, sarà disponibile negli USA il prossimo 6 settembre.