Stephen King: ecco i Funko Pop! dedicati allo scrittore

Stephen King, dopo una lunga attesa, ha finalmente il suo Funko Pop! che lo ritrae in due versioni, di cui una ispirata alle sue creazioni letterarie.

Lo scrittore, le cui opere continuano a ispirare numerose serie tv e film di successo come It: Capitolo 2 e il recente Doctor Sleep, è solo la più recente icona della cultura popolare a ottenere il proprio Funko, aggiungendosi quindi ad altri autori come George R.R. Martin, Dr. Seuss ed Edgar Allen Poe, oltre a registi del calibro di Guillermo del Toro e artisti come l'indimenticabile Stan Lee.

I Funko Pop! dedicati a Stephen King sono due: il primo lo mostra semplicemente con in mano un taccuino dove prendere appunti e una posa rilassata, mentre la versione che sarà in vendita negli Stati Uniti da Barnes & Noble propone lo scrittore con la testa ricoperta di sangue, omaggio a Carrie - Lo sguardo di Satana, e "armato" con un libro e un'ascia, elemento ispirato a Shining e al personaggio di Jack.

Ecco le immagini delle due versioni:

