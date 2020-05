Stephen King: i nuovi Funko dedicati allo scrittore mostrano anche Molly

Stephen King è ritratto in due nuovi modelli di Funko Pop e una foto svela che i fan dello scrittore potranno portare a casa anche una riproduzione in scala del corgi Molly.

L'immagine condivisa oggi online regala infatti l'anticipazione riguardante le due esclusive che arriveranno nei prossimi mesi su Book-A-Million e FYE.

Funko: i modelli dedicati a Stephen King

Le persone che seguono da tempo sui social Stephen King conoscono molto bene Molly, "terrore" inviato direttamente da Satana per diffondere il proprio messaggio sulla Terra tramite l'opera del Re del genere horror.

Il secondo Funko Pop mostra invece lo scrittore mentre tiene in una mano un libro e nell'altro un palloncino rosso in stile Pennywise, l'inquietante creatura al centro della storia del romanzo It.

Per ora non è possibile sapere quando, e dove, saranno disponibili i due modelli anche in Italia e non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli!