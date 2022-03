Stephen King elogia X di Ti Wes: "un film horror estremamente spaventoso e divertente"

Stephen King ha elogiato il nuovo film horror di Ti West, X, lo slasher che è stato presentato in anteprima al South by Southwest all'inizio di questo mese e ha debuttato nelle sale cinematografiche statunitensi il ​​18 marzo, ricevendo ottime recensioni da parte della critica.

King, uno scrittore il cui nome è praticamente sinonimo della parola horror, ha deciso di aggiungersi agli elogi pubblicando la sua recensione su Twitter: "X è un film horror estremamente ben fatto. Spaventoso, intelligente, consapevole. Oh. E molto divertente".

Come tutti sappiamo, ottenere il timbro di approvazione del leggendario scrittore può portare tanta fortuna a qualsiasi progetto di questo genere: fu proprio lui a sostenere La casa, il film a basso budget di Sam Raimi, attirando l'attenzione della critica e aiutando a lanciare la carriera dell'amatissimo regista.

Scritto e diretto dallo stesso West, X è una vera e propria lettera d'amore per la saga di Non aprite quella porta e, nel complesso, anche per l'industria cinematografica per adulti. La pellicola segna il ritorno di Ti West alla regia dopo otto anni e si aggiunge alla sua filmografia in cui figurano titoli come The House of the Devil, The Innkeepers e V/H/S.