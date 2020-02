Stephen King a Corey Feldman: "Stai tranquillo", l'attore è in ansia per il documentario sugli abusi sessuali

Il leggendario autore di horror, Stephen King, ha commentato un tweet di Corey Feldman, star de i Goonies e di Stand by Me, invitandolo a calmarsi in merito al suo documentario (My) Truth: The Rape of 2 Coreys.

Corey Feldman, infatti, ha commentato su Twitter il fatto che la prevendita dei biglietti per la visione del suo documentario non sono stati messi online precisamente alla mezzanotte del 22 febbraio, scusandosi con i fan che aspettavano di acquistarli. Stephen King, forse guidato dal fatto che l'attore scrive sempre in maiuscolo (che nel linguaggio social equivale a urlare) gli ha consigliato di calmarsi: "Calma, Corey"

Chill, Corey. — Stephen King (@StephenKing) February 22, 2020

Dal canto suo, Corey Feldman ha visto dopo un po' il commento e ha risposto all'autore spiegando la situazione: "Stephen ho appena visto il commento, mi dispiace non aver risposto prima. Ora da scrittore credo che anche tu avresti provato ansia se il più grande lavoro della tua vita prendesse vita. Ti aspetto alla premiére di Los Angeles"

Il documentario (My) Truth: The Rape of 2 Coreys parla degli abusi sessuali subiti da Corey Feldman e dal suo collega Corey Haim, morto nel 2010. A quanto pare, il documentario racconterà la verità su quegli eventi, raccontati dal punto di vista di Corey Feldman che nominerà sei pedofili di Hollywood che erano prolifici nel settore quando era un giovanissimo attore.