Step Up: Channing Tatum e Jenna Dewan, dal matrimonio al divorzio

Jenna Dewan e Channing Tatum, i protagonisti di Step Up, si sono sposati nel 2009, dopo essersi incontrati sul set della celebre pellicola diretta da Anne Fletcher. Ma i due attori stanno ancora assieme? No, la coppia ha divorziato nove anni dopo, nel 2018, divorzio che è stato poi finalizzato a novembre 2019.

Le due star hanno comunicato in contemporanea, sul loro profilo Instagram, l'annuncio della loro separazione. Gli attori hanno parlato di una separazione amichevole, di un bene comune che li unisce e di una decisione presa insieme. A detta di Tatum i due hanno anche cercato di rimanere in buoni rapporti per amore della figlia, Everly Elizabeth Maiselle.

Channing Tatum e Jenna Dewan in una scena di Step Up

I due hanno rilasciato il seguente comunicato via social: "Abbiamo scelto di separarci. Ci siamo innamorati così tanto molti anni fa e abbiamo fatto un viaggio magico insieme. Non è cambiato assolutamente nulla, ma l'amore è una bella avventura che ci sta portando su percorsi diversi per ora."

"Non ci sono segreti o scoop alla base della nostra decisione, solo due migliori amici che realizzano che è tempo di prendersi un po' di spazio e di aiutarsi a vicenda per vivere in modo più appagante e sereno possibile. Siamo ancora una famiglia e saremo sempre genitori devoti per la nostra Everly. Ringraziamo tutti in anticipo per il rispetto della privacy della nostra famiglia Chan e Jenna." Ha concluso la coppia su post di Instagram.

Dopo l'addio entrambi hanno trovato nuovi amori: Tatum si è fidanzato con Jessie J, celebre pop star inglese, Jenna, invece, con il collega Steve Kazee. La stessa attrice ha postato una foto con la seguente didascalia: "Diventare madre è la cosa più incredibile che mi sia mai capitata."