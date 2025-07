Stellan Skarsgård si è ridotto il cachet per far mangiare meglio la crew: "La Norvegia è ricca, ma non spende"

L'attore svedese ha raccontato di aver accettato un salario minore per il film Sentimental Value, in cui recitano anche Elle Fanning e Cory Michael Smith.

Stellan Skarsgård, uno dei più importanti attori scandinavi, ha raccontato di essersi ridotto il salario per recitare nel film Sentimental Value, del quale è diventato anche produttore esecutivo.

La motivazione di Skarsgård è legata alla possibilità di garantire dei buoni pranzi alla troupe del film. L'attore ne ha parlato durante il Karlovy Vary Film Festival.

La brutta esperienza sul set in Norvegia di Stellan Skarsgård

"Originariamente non avrei dovuto diventare produttore esecutivo" ha spiegato Skarsgård "Ma ho detto che non avrei più girato in Norvegia senza un contratto speciale. Dopo Insomnia [il thriller del 1997 di Erik Skjoldbjærg, poi rifatto da Christopher Nolan], ho riunito tutta la troupe e ho detto che non avrei più girato in quel Paese a meno che non ci fosse un buon pranzo per i lavoratori".

L'attore ha raccontato che durante le riprese di Insomnia perse otto chili perché di solito gli rifilavano 'un filone di pane pre affettato e un salame di plastica'. Da quel momento, per ogni film girato in Norvegia, la star chiede espressamente che la troupe riceva del buon cibo.

La scelta sul salario di Stellan Skarsgård

"Ho rinunciato, credo, a mezzo milione di corone norvegesi del mio salario per pagare il cibo per tutti" ha spiegato l'attore "E il produttore ha detto che avrei avuto il credit per questa scelta. Inoltre, il cibo deve essere servito in piatti veri, non in plastica o sacchetti di carta. E non si mangia in piedi in fila: ci si siede a tavola. Questo rende tutti più felici e migliora il film. Da allora non ho più fatto un brutto film in Norvegia".

Nel film Sentimental Value, Stellan Skarsgård interpreta Gustav Borg, un regista anziano che cerca di riallacciare i rapporti con le figlie, tra cui un'attrice, interpretata da Renate Reinsve, star de La persona peggiore del mondo.