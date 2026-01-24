Sentimental Value, Stellan Skarsgård non voleva fare l’attore “Sognavo di diventare diplomatico”

L'attore svedese, tra i protagonisti del nuovo film di Joachim Trier, ha spiegato di aver avuto ben altre aspirazioni da giovane prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

In una recente intervista a W Magazine, Stellan Skarsgård ha confessato di non aver mai avuto l'aspirazione a diventare attore in giovane età. La star svedese, candidato all'Oscar per la miglior interpretazione da non protagonista in Sentimental Value, avrebbe voluto intraprendere un'altra carriera.

Il film di Joachim Trier ha ricevuto ben 9 candidature ai premi Oscar tra cui quella al miglior film internazionale rappresentando la Norvegia. Nonostante una lunga e proficua carriera, per Stellan Skarsgård si tratta della prima nomination all'Oscar.

Stellan Skarsgård non voleva fare l'attore

"Non avevo alcuna intenzione di diventare un attore. Volevo essere un diplomatico" ha dichiarato l'attore "Volevo viaggiare per il mondo e fare la pace ovunque. Quando avevo 16 anni, ho fatto una serie televisiva, ma volevo ancora essere un diplomatico".

Stellan Skarsgård con il Golden Globe per Sentimental Value

Tutto è cambiato un paio di anni dopo: "A 18 anni, ho rinunciato e ho iniziato a recitare a tempo pieno". Nonostante una carriera lunga decenni, l'attore ha scherzato dicendo di essere ancora alla ricerca di una sua vera vocazione: "Non so ancora cosa fare quando sarò grande. Lo faccio per divertimento".

I ruoli più famosi di Stellan Skarsgård tra Europa e USA

A livello internazionale, Stellan Skarsgård è conosciuto principalmente per i ruoli di Bill Anderson in Mamma mia! e nel relativo sequel, Bootstrap Bill Turner nel franchise Disney Pirati dei Caraibi, Erik Selvig nei film del Marvel Cinematic Universe, e il Barone Vladimir Harkonnen in Dune, oltre ad aver recitato anche in Millennium - Uomini che odiano le donne e Nymphomaniac di Lars von Trier.

Nell'intervista, l'attore ha svelato la differenza principale tra lavorare in Europa e negli Stati Uniti: la grandezza delle troupe, decisamente maggiore negli USA. Grazie a Sentimental Value di Joachim Trier, Stellan Skarsgård ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista poche settimane fa e ora cercherà di portare a casa la sua prima statuetta nel corso della Notte degli Oscar in programma il 15 marzo.