Stellan Skarsgård: “Mio figlio di 13 anni viene chiamato ‘nepo baby’ a scuola e non ha amici”

Il tema dei nepo baby è al centro delle discussioni a Hollywood, dopo le confessioni di alcune star del cinema sul modo in cui un loro parente viene additato.

Il termine è ormai onnipresente per descrivere i figli di genitori famosi e anche Stellan Skarsgård, uno degli attori scandinavi più attivi a Hollywood, ha raccontato l'esperienza del figlio.

Il figlio di Stellan Skarsgård chiamato nepo baby

"Il mio tredicenne, Kolbjörn, il più giovane, ne soffre" ha detto Skarsgård "Quando i suoi compagni di scuola lo chiamano nepo baby, lui si rattrista moltissimo. Non ha amici a scuola. È isolato. Ragazzi crudeli, o crudeli e ignoranti".

Stellan Skarsgård in una scena di Chernobyl

La star di Nymphomaniac ritiene che sia una vera e propria follia: "È una cosa totalmente stupida. Perché nessuno ti assumerebbe, almeno non per qualcosa di buono, se non fossi abbastanza bravo".

La storia dei nepo baby a Hollywood

Online schiere di utenti si sono scagliati contro i nepo baby ma dall'industria sono diversi i personaggi famosi che respingono l'idea che avere un genitore famoso garantisca una carriera duratura.

Jennifer Aniston, figlia di John Aniston, star della soap Il tempo della nostra vita, ritiene naturale che i figli vogliano seguire le orme dei genitori, e che sia una tendenza che va ben oltre il mondo dello spettacolo.

Dello stesso parere è Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn e del cantante Bill Hudson: "Guardo i miei figli e penso: siamo una famiglia di narratori. È decisamente nel nostro sangue. Le persone possono chiamarlo come vogliono ma non cambierà la realtà". Stellan Skarsgård è padre di otto figli: sei avuti dalla prima moglie dei quali cinque - Alexander, Gustaf, Sam, Bill, e Valter - sono diventati attori mentre Elja è un'ex modella. Dalla seconda moglie, Skarsgård ha avuto altri due figli, Ossian e Kolbjörn, rispettivamente nel 2009 e nel 2012.