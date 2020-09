Alessia Marcuzzi nega il triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Alessia Marcuzzi non è la causa della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La conduttrice parla per la prima volta esplicitamente del gossip che ha infiammato l'estate 2020 e che l'ha vista pesantemente coinvolta.

Il prossimo 9 settembre Alessia Marcuzzi condurrà la nuova stagione di Temptation Island con dodici concorrenti pronti a mettersi in gioco nel reality di Canale 5. La conduttrice prima di tornare sullo schermo ha voluto dire la sua sul gossip che l'ha vista coinvolta dopo il presunto scoop di Dagospia. Il portale di Roberto D'Agostino aveva scritto che Belen aveva letto i messaggi compromettenti che si erano scambiati Stefano e la Marcuzzi ed aveva troncato definitivamente la sua relazione con l'ex ballerino di Amici.

Alessia, parlando con il settimanale Chi, ha smentito tutto, come del resto avevano già fatto gli altri due lati del triangolo: "Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante".

Alessia Marcuzzi ha smentito anche le voci di una crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi: "Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa".

Parlando de L'Isola dei Famosi, la Marcuzzi pensa che il suo ciclo sia finito e non tornerà a condurla il prossimo anno: "quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation Island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato".