Affari Tuoi, Stefano De Martino vieta gli amuleti dopo la disastrosa partita di Michelle

Michelle e Nicole sono le protagoniste della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 27 marzo. Direttamente dalla Valle d'Aosta con il pacco numero 9, mamma e figlia si presentano agguerrite e speranzose, confidando nel potere di un portafortuna speciale già visto nel programma condotto da Stefano De Martino. Se aveva funzionato per due concorrenti in passato, stavolta il destino ha invece preso un'altra strada. E De Martino ha chiarito una volta per tutte cosa pensa di questi amuleti.

Il ritorno del daruma ad Affari Tuoi

Stefano De Martino

Appena vede il daruma portato dalla concorrente della Valle d'Aosta e sua figlia, Stefano De Martino non può fare a meno di commentare: "Ho visto un amuleto, un daruma. L'ultima volta ha fatto una brutta fine". "Non sono prevenuto", aggiunge, "l'altro era nero, dopo averlo attivato hanno vinto 100mila euro". Il riferimento è alla storica vittoria di Giuseppe ed Eleonora che fece molto parlare i commentatori del programma.

Michelle e Nicole ci credono e lo attivano, ma i primi colpi iniziano già a essere pesanti: addio a 15mila, 5mila e 75 euro. Poi il colpo grosso: fuori i 200mila euro e poco dopo anche i 300mila. Insomma, la fortuna non gira proprio dalla loro parte.

Ma cos'è il daruma portato dalle concorrenti? Si tratta di una bambola giapponese, simbolo di fortuna e determinazione. Ha forma tondeggiante e occhi bianchi: uno si colora all'espressione di un desiderio, l'altro solo a obiettivo raggiunto.

Cambi di pacco, offerte rifiutate e il crollo finale

Stefano De Martino a questo punto decide di coprire l'amuleto per "fermare la sfortuna". Michelle accetta un cambio di pacco e passa all'11, ma la fortuna non gira. Dopo aver rifiutato un'offerta da 20mila euro, le due eliminano via via anche i premi più succosi. Al secondo cambio scelgono il pacco 10, ma la situazione non migliora: via 50mila, 10mila e pure la toma.

Alla fine restano solo 20mila e 75mila euro, ma vengono entrambi eliminati. "Non mi portate più i daruma!" esclama a quel punto il conduttore lanciando l'amuleto in aria e facendolo letteralmente a pezzi. Il messaggio passa forte e chiaro.

Ultima speranza: la Regione Fortunata (spoiler, non è andata bene)

Ultima occasione per Michelle e Nicole: indovinare la Regione Fortunata. Provano con Lazio e Toscana, ma la scelta giusta era il Molise. Tornano a casa a mani vuote, ma con un'esperienza che difficilmente dimenticheranno.

La morale della serata? Gli amuleti possono ispirare, ma ad Affari Tuoi contano solo coraggio e... tanta, tanta fortuna.