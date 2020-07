Stefano De Martino in barca con la bionda misteriosa: è la sua nuova fiamma? (FOTO)

UPDATE: Come comunicato dall'ufficio stampa di Stefano De Martino, la ragazza bionda in copertina è un'amica del conduttore di Made in Sud, felicemente fidanzata con Andrea, anch'egli presente durante il pomeriggio in barca immortalato dai paparazzi. Nella stessa giornata erano presenti insieme a loro altre persone.

Belen continua a pubblicare post criptici su Instagram, Stefano De Martino tace e se la spassa in barca in compagnia di una bionda misteriosa. L'ex ballerino di Amici è stato fotografato in compagnia di una donna dalle curve generose, e qualcuno sostiene che sia lei ad aver preso il posto dell'argentina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia più chiacchierata del momento, anzi per meglio dire la ex coppia, visto che la rottura tra i due è più che evidente. A Stefano De Martino vengono attribuiti flirt un giorno si e l'altro pure, nei giorni scorsi si era parlato di Maria Rosaria Leone, ex ballerina del programma, come possibile fiamma del conduttore di Made in Sud. Ora il settimanale Nuovo ha messo in copertina una foto in cui l'ex ballerino di Amici si gode una giornata di sole in barca, in compagnia di un'avvenente bionda.

Ma i flirt di Stefano De Martino non finiscono qua, secondo il sito Giornalettismo sono addirittura due le ragazze che Stefano sta frequentando: "A Napoli ci sono due ragazze: la prima si chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, professione make up artist. Due ragazze che avrebbero perso la testa per il ballerino, avrebbero condiviso del tempo con lui che però di innamorarsi, di storie serie, al momento non ne vuol sapere anche se con Maria forse qualcosa di più al momento c'è". Queste dichiarazioni sono state smentite subito dall'ufficio stampa di Stefano De Martino, ma nel frattempo resta sconosciuta l'identità della bionda che appare nella foto e che sta infiammando il web.