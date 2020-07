Stefano De Martino fotografato con una Rodriguez, ma non è Belen (FOTO)

Se le foto di Stefano De Martino in giro per Napoli con una Rodriguez che non è Belen hanno fatto il giro del web in pochi minuti, non meno scalpore hanno destato gli scatti della showgirl argentina in compagnia dell'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

A Stefano De Martino vengono attribuiti flirt a scadenza settimanale, questa volta tocca al settimanale Chi pubblicare le sue foto in compagnia della modella Mariana Rodriguez, con la quale si parlò di flirt già al tempo de L'Isola dei Famosi. Potenza del cognome di Mariana probabilmente, i due sembrano solo amici e in questo momento hanno in comune solo una recente rottura. La Rodriguez ha da poco terminato la sua storia con il modello Simone Susinna, che poco dopo l'uscita delle foto del settimanale Chi ha pubblicato una storia su Instagram in cui si legge: "dalle stelle alle stalle".

Nel frattempo Belen Rodriguez è stata paparazzata mentre baciava a bordo piscina l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I fan della modella argentina sono rimasti spiazzati, sui social le rinfacciano di aver loro mentito, recitando la parte della donna ferita mentre Stefano era già stato rimpiazzato.