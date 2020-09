Stefano De Martino e Belen Rodriguez: svelato il vero motivo della rottura?

Perchè Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati? Il settimanale Chi non ha dubbi: il vero motivo della rottura sarebbe legato a differenze caratteriali. E il primo a dire la parola fine sarebbe stato proprio il ballerino partenopeo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati da qualche mese ma la loro storia continua ad appassionare gli amanti del gossip, per questo il settimanale Chi ha voluto ricostruire la cronologia degli eventi stabilendo che è stato Stefano a lasciare Belen. "A inizio stagione, quando De Martino ha deciso di chiudere la loro storia, la showgirl ci aveva confidato: 'Adesso mi diverto ma sia chiaro che è stato lui a chiudere'. C'è stato, nei giorni scorsi, un tentativo di riavvicinamento da parte di Stefano ma Belen non ha ceduto. Per lei il gesto del marito di lasciarla e poi di ripensarci non può essere accettato. Fosse stato per la Rodriguez non avrebbe mai chiuso il rapporto ma poi si è regolata di conseguenza". Così scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Stefano De Martino è andato a Napoli dove ha condotto la trasmissione di RAI2 Made in Sud, ma qui sono iniziati primi ripensamenti: "De Martino sa che, nella vita, i grandi amori si contano sulle dita di una mano, nel suo caso Belen ed Emma, il resto è amicizia. Per questo, nei giorni scorsi, ha cercato di nuovo la showgirl argentina. Dopo averla lasciata, forse precipitosamente per differenze legate agli stili di vita - Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri, mentre Stefano è più prudente - ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme".

Belen che nei primi giorni sui social sembrava inconsolabile e dedita solo al figlio piano piano ha cambiato atteggiamento: "Ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano. All'inizio appariva sofferente, destabilizzata dall'addio di De Martino. Ma poi ha reagito [...]. A quel punto De Martino ha capito che non ci sarebbe stata un'altra possibilità e ha avuto conferma delle proprie idee iniziali, e cioè che lui e la showgirl sono incompatibili. Anche se, inizialmente, la reazione di Belen è dipesa dalla scelta di Stefano. Lei ha deciso di non aspettarlo, di non lasciargli lo scettro del comando sui loro destini".

Le differenze di carattere tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez saltano all'occhio ma sono evidenziate anche dal settimanale: "Quella di De Martino è stata un'estate dedicata al lavoro, partita con Made in Sud e terminata con il Festival di Castrocaro. Dopo l'incubo di aver vissuto, nei primi anni della loro relazione, all'ombra di Belen, l'ex ballerino di Amici ha saputo costruirsi una carriera come conduttore ma non è riuscito a conciliare questa ambizione con l'equilibrio del rapporto con la moglie. Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro. L'estate, in ogni caso, è finita. E adesso si torna alla normalità".