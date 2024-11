Stefano De Martino: "Ad Amici mi montai la testa. Belen? Non mi piace solo quel tipo di donna"

In una lunga intervista con il Corriere della Sera, Stefano De Martino si è raccontato, dalle origini a Torre Annunziata fino ad Amici, dall'amore con Belen fino al momento magico che sta vivendo in TV.

Dice di non voler mai essere il personaggio del momento, Stefano De Martino, ma lui un po' lo è diventato, almeno dall'inizio della nuova stagione di Affari Tuoi. Senza contare poi che, per via del matrimonio con Belen, è sempre stato un uomo tanto ammirato quanto chiacchierato, anche quando si teneva piuttosto lontano dalla TV. Ora invece sembra che quel piccolo schermo non riesca più a fare a meno di lui: dalla falsa competizione con Amadeus fino all'imitazione del GialappaShow, ormai si parla costantemente di De Martino, che ha svelato qualcosa in più di sè in un'intervista concessa al Corriere della Sera.

L'inizio ad Amici a 19 anni

La prima volta di Stefano De Martino in TV è nel 2009: non ha ancora compiuto 20 anni quando riesce a entrare ad Amici, il talent che segnerà i suoi primi anni nel mondo dello spettacolo in Italia. All'interno della scuola conosce Emma Marrone, concorrente nella sua stessa squadra come cantante. Tra i due nasce una storia d'amore durata 3 anni, fino a quando, nel 2012, proprio durante una nuova edizione di Amici, Stefano conosce Belen Rodriguez.

Ma il talent di Maria De Filippi, tra le altre cose, è stato anche quel momento della vita che, come ricorda nell'intervista concessa ad Aldo Cazzullo ed Elvira Serra, l'ha portato a montarsi un po' troppo la testa: "Agli inizi, con Amici, tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l'italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l'inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi".

La storia d'amore con Belen Rodriguez

Certo è che, da qualunque punto di vista la si guardi, Amici non ha mai reso le cose facili a Stefano De Martino rispetto al ridimensionamento dell'ego. Se la popolarità tra gli spettatori del talent è arrivata nel 2009, quella, ben più vasta, data del gossip è piombata su di lui nel 2012, quando, sempre ad Amici, ha incontrato Belen Rodriguez, da quel momento in poi sua compagna, poi madre di suo figlio Santiago e sua (ex) moglie.

Stefano De Martino e Belen Rodrigiez nel giorno del loro matrimonio, nel 2013

La relazione con la conduttrice argentina l'ha reso di sicuro invidiatissimo ma deve avere anche dato speranza a tanti uomini, o almeno così gli piace pensare: "Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l'avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un'altra generazione, un'altra vita: in teoria non c'era gara".

Stefano De Martino ha però pagato uno scotto per il fatto di aver sposato una donna così bella: si è diffusa intorno a lui la credenza che potesse interessargli solo un certo tipo di donna, che per piacergli bastasse essere avvenente, quando invece ciò che di Belen in primis l'ha catturato, a 22 anni, non era stato soltanto l'aspetto. "Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l'ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia".