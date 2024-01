Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: ecco le tempistiche del flirt e chi avrebbe tradito

Gli ultimi giorni del 2023 sono stati caratterizzati dagli scoop di Belen, che, dopo l'intervista a Mara Venier a Domenica In, ha proseguito la sua campagna contro i genitori dei suoi figli, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, attraverso il suo account Instagram. Tra le varie rivelazioni, Belen ha anche confermato il flirt tra Stefano e Alessia Marcuzzi. Tuttavia, secondo quanto riportato da Chi, al momento del presunto flirt, De Martino e la sua ex moglie erano già separati.

Come e quando è iniziato il flirt tra Stefano De Martino ed Alessia

Secondo la ricostruzione fatta dal settimanale Chi il flirt tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi sembra risalire al 2018, durante la loro collaborazione all'Isola dei Famosi.

In quel periodo, De Martino era single dopo la separazione da Belen nel 2015, mentre Marcuzzi era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, da cui si è separata nel 2022. La tensione tra i due, secondo l'articolo del settimanale, si è manifestata in modo evidente durante la finale del reality, con l'abbraccio appassionato in studio.

"I tempi del flirt incriminato, però, sarebbero precedenti a quelli dell'avvenuta scoperta e del relativo scoop: la liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l'ex ballerino di Amici e la Marcuzzi si ritrovarono colleghi all'Isola dei famosi, lei come conduttrice e lui come inviato, voluto da Alessia stessa", si legge sul settimanale.

E ancora: "All'epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l'anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente".

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese lite social e appuntamento in tribunale: cosa è successo

"Fatto sta che sui set fotografici della copertina di "Chi" e degli spot dell'Isola l'intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore", aggiunge Chi.

La conferma di Belen ed il silenzio degli altri protagonisti del 'triangolo'

Il settimanale, inoltre, analizzando la famosa intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, evidenzia che l'argentina ha evitato di fare i nomi, forse anche per volontà di Mara Venier.

Nell'occasione la Rodriguez aveva sostenuto di essere stata tradita diverse volte da Stefano, ma non aveva mai fatto capire che tra le ragazze ci fosse un personaggio Vip.

Pochi giorni dopo, invece "Belen ha confermato su Instagram. Per gli altri protagonisti del 'triangolo', invece, è diverso: entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall'entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché, lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere", si legge sul magazine.