Stefano De Martino e Belen: 'Lui furioso dopo l'intervista a Domenica in'

Stefano De Martino non ha digerito l'intervista di Belen a Domenica In, il conduttore di Bar Stella si è letteralmente infuriato sentendo le accuse della modella argentina, e madre di suo figlio, dai microfoni di Domenica In. Nonostante questo, Stefano ha preferito non replicare per non alimentare la polemica.

Stefano De Martino e Belen: La Tempesta Gossiposa dopo l'Intervista a Domenica In

La domenica che ha riportato Belen e Stefano De Martino al centro del gossip era iniziata lo scorso 3 dicembre con le accuse di Belen nel programma di Mara Venier. Un'intervista in cui la modella argentina ha accusato Stefano di averla tradita numerose volte.

"La nostra storia non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento - aveva detto Belen - Io l'ho saputo dopo un mese, ho fatto finta di niente. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di telefonare".

La Furia di Stefano e la Vendetta Gossip di Belen

Secondo Dagospia persone vicine a Stefano hanno detto "E' furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip. La vendetta la Rodriguez l'ha servita nel salotto di Mara Venier parlando di ben dodici tradimenti, lo ha fatto nel momento in cui l'ex ballerino prestato alla conduzione ha messo in atto la famosa operazione pulizia".

Silenzio di Mara Venier e la Risposta Contenuta di Stefano

Secondo il portale, Mara Venier non ha voluti affondare il corpo contro Stefano, che da anni lavora in Rai, non chiedendo, ad esempio, del presunto flirt tra Stefano ed Alessia Marcuzzi, anche se "i beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta".

Stefano De Martino, ospite quella stessa sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, replicò in maniera molto pacata: "Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c'è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé" e ancora "Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità perché i Belen è la madre di mio figlio".