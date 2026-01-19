Stefano De Martino, addio al papà Enrico: “La mia ancora alla realtà”

Grave lutto per Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, uomo riservato e concreto, che aveva rinunciato alla danza per dedicarsi alla famiglia e a una vita lontana dallo spettacolo.

Una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan di Stefano De Martino: è morto Enrico, padre del conduttore, aveva 61 anni. La scomparsa è avvenuta nella mattina di oggi, 19 gennaio, all'età di 61 anni, dopo una lunga battaglia contro problemi di salute. L'annuncio, diffuso inizialmente da Fanpage, ha colpito profondamente chi conosceva il forte legame tra padre e figlio. In questo momento di dolore, la famiglia De Martino, da sempre molto riservata, ha scelto il silenzio e la discrezione.

Il rapporto tra Stefano e il padre: "Gli devo tutto"

Enrico non era solo il padre di Stefano, ma colui che gli ha trasmesso la passione viscerale per la danza. Anche lui, infatti, era stato un ballerino, un dettaglio che ha segnato profondamente il percorso professionale e umano del conduttore di Rai 1. Stefano De Martino non ha mai nascosto l'importanza della figura paterna nella sua vita. In diverse interviste, ha descritto Enrico come il suo punto di riferimento e il suo critico più onesto.

La danza come eredità

Stefano ha spesso raccontato che il suo approccio al mondo dell'arte è nato guardando il padre: "Mio padre era un ballerino. Ho iniziato a danzare per emulazione, volevo essere come lui". A L'Intervista di Maurizio Costanzo, Stefano ricordò con commozione i sacrifici fatti dai genitori per permettergli di studiare: "Vengo da una famiglia umile. Mio padre ha sempre lavorato duramente per non farci mancare nulla e per sostenere il mio sogno".

Enrico De Martino e sua moglie Maria Rosaria Scassillo

E ancora: "Mi ha insegnato che il successo non cade dal cielo, ma va guadagnato con il sudore. Solo diventando padre ho capito davvero mio padre. Ho capito i suoi silenzi, le sue preoccupazioni e quel modo tutto suo, a volte schivo, di dimostrarmi affetto. Oggi siamo più legati che mai".

La paternità e il confronto

Dopo la nascita di Santiago, Stefano aveva dichiarato quanto il rapporto con Enrico fosse evoluto: "Ho un padre che mi ha sempre amato immensamente, ma che ha avuto il coraggio di dirmelo per la prima volta soltanto quando avevo 19 anni. Sapevo che mi amava, ma sentirselo dire è stata una delle emozioni più forti della mia vita. È per questo che non passa giorno senza che io lo dica a te, Sant", aveva scritto in un post sui social".

E poi aveva aggiunto: "E da quando esisti tu non sono più frenato nel dirlo anche a lui, a mio padre. Io non sono stato un grande figlio, sono un po' sfuggito dall'esempio della mia famiglia, diventare padre mi ha reso un figlio migliore".

Un legame lontano dai riflettori

Quando aveva saputo che la moglie era incinta del primogenito Stefano, Enrico aveva deciso di abbandonare la danza,facendola diventare solo un hobby, per concentrarsi su qualcosa di più concreto e stabile. In seguito aveva gestito un'attività di ristorazione. Nonostante il successo travolgente del figlio, Enrico De Martino aveva scelto di continuare a vivere a Torre Annunziata, mantenendo uno stile di vita semplice.

Parlando del padre, Stefano De Martino aveva detto: "È l'ancora che mi tiene legato alla realtà". Enrico De Martino lascia la moglie Mariarosaria, gli altri due figli Adelaide e Davide e due nipoti: Santiago e Mattia, il primogenito di Adelaide, nato due anni fa.