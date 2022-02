Stefano Accorsi: Vostro Onore è la nuova fiction che lo vede protagonista, a febbraio su Rai1

Stefano Accorsi torna in TV come protagonista di Vostro Onore, la nuova fiction co-prodotta da RAI e Indiana Production, un legal thriller che è adattamento della serie tv israeliana Kvodo.

Vostro Onore: Stefano Accorsi in una scena della fiction

Vostro onore, che ha già una data di debutto - lunedì 28 febbraio su Rai1 -, terrà compagnia al pubblico per 4 prime serate (e un totale di 8 episodi) e vedrà l'amato attore bolognese calarsi nei panni di un integerrimo giudice milanese.

Come racconta la sinossi ufficiale, Vittorio Pagani (il personaggio interpretato da Stefano Accorsi) è un giudice milanese noto nell'ambiente per la propria rettitudine, in corsa per la carica di presidente del Tribunale di Milano.

La recente scomparsa della moglie, ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo.

Quando il ragazzo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si scopre pronto a tutto pur di proteggere il figlio, anche a costo di una terribile discesa agli inferi.

Stefano Accorsi è il giudice Pagani in Vostro Onore

I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti, quando era PM, a smantellarne l'organizzazione arrestandone il capoclan. Per questo sa bene che, se scoprissero chi è stato a causare l'incidente, non esiterebbero un solo istante a vendicarsi uccidendo Matteo. Ne scaturisce così una drammatica vicenda in cui il giudice e l'uomo si fronteggiano in uno scontro serratissimo.

Vostro Onore: Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli in una scena

Per la regia di Alessandro Casale, scritta da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani, la serie vede nel cast, oltre a Stefano Accorsi, anche Matteo Oscar Giuggioli, Francesco Colella, Barbara Ronchi, Betty Pedrazzi, Remo Girone, Camilla Semino Favro, Francesca Cavallin, Leonardo Capuano, Francesco Buttironi, Pauline Fanton, Isabella Mottinelli, Riccardo Vicardi, Gabriele Falsetta, Francesca Beggio, Cristina Pasino, Jacopo Maria Bicocchi, Simon Rizzoni, Roberto Olivieri, Byron Andres Rosero, Roberto Accornero, Enrico Bergamasco.