Vostro Onore: una storia vera ha ispirato la serie tv?

Vostro onore è una serie televisiva italiana diretta da Alessandro Casale, prodotta da Rai Fiction ed interpretata da Stefano Accorsi, e non è basata su una storia vera anche se si ispira alla serie statunitense Your Honor, con Bryan Cranston, che a sua volta è un adattamento della serie israeliana Kvodo.

Vostro onore: Stefano Accorsi e Camilla Semino Favro in una scena della fiction Rai

Vostro onore, di conseguenza, non si ispira a fatti realmente accaduti, non ci sono neanche fatti di cronaca che possano sostenere la storia che viene portata sul piccolo schermo che andrà in onda in prima serata fino a lunedì 21 marzo 2022. Anche per quanto concerne Your Honor, serie di Showtime del 2020, così come per la serie TV israeliana originale del 2017, non c'è nessuna storia vera alla base della trama.

Lo show narra la storia di Vittorio Pagani, un giudice milanese noto e rispettato per la sua onorabilità; la recente scomparsa della moglie ha lasciato un segno doloroso nella sua vita e ha complicato il suo già difficile rapporto con il figlio Matteo. Vittorio sarà costretto a fare una scelta quando quest'ultimo alla guida della sua auto, investirà un giovane membro della famiglia criminale, i Silva.

Vostro onore: un abbraccio tra Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli nella fiction Rai

I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: infatti, quando era PM, è stato lui a sciogliere l'organizzazione e ad arrestare il capoclan. Quindi sa bene che se questi scoprissero chi ha causato l'incidente, non esiterebbero a vendicarsi e ad uccidere Matteo. Ecco perché lo stimato giudice ha deciso di infrangere la "legge" di cui è sempre stato paladino dell'integrità.