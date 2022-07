Stefania Orlando e il suo no a Barbara D'Urso: ecco cosa è successo

Stefania Orlando ha spiegato la verità dietro il suo no a Barbara D'Urso come giurata de La Pupa e il Secchione.

Stefania Orlando ha spiegato perchè ha detto no a Barbara D'Urso che la voleva nella giuria de La Pupa e il Secchione. La conduttrice, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha rivelato che accetterebbe volentieri di condurre La Talpa.

Negli scorsi mesi Stefania Orlando, qualche settimana prima dell'inizio de La Pupa e il Secchione, aveva fatto alcuni colloqui con Barbara D'Urso e il suo team di autori. Dopo quest'esperienza, la conduttrice aveva rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, dove, parlando della possibilità di entrare nella giuria del programma, aveva detto: "C'è stato un incontro, ma abbiamo preferito fare altro". Quest'affermazione era stata interpretata da molti come un rifiuto dell'ex vippona a Barbara, anche perchè la Orlando, subito dopo, aveva accettato alcune proposte del gruppo Discovery.

Stefania Orlando, nell'intervista rilasciata al settimanale Mio, sostiene di essere stata fraintesa "In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone".

La Orlando racconta che, dopo i titoli letti sui giornali e sul web, si è sentita in imbarazzo: "Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo".

Stefania Orlando, che più volte ha confessato di aspettare una chiamata da parte di qualcuno che le affidi la guida di un programma, si è detta intrigata da La Talpa, un reality che non esiterebbe a fare, ma solo come conduttrice. Dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip 5 infatti, la Orlando, per il momento, non ha intenzione di ritornare a vestire i panni di concorrente in questo genere televisivo.