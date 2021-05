Stefania Orlando torna in Rai grazie a Tale e Quale Show?

Stefania Orlando potrebbe tornare in RAI ufficialmente all'interno di Tale e Quale Show: si vocifera infatti che sia stata scelta da Carlo Conti come una delle protagoniste della prossima stagione.

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ha girato il video della sua ultima canzone, Babilonia, che è stato poi pubblicato su Youtube per la gioia dei suoi numerosi fan. Da alcune settimane la Orlando ha rimesso piede nella RAI come opinionista de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1. Il giornalista presentando Stefania in trasmissione l'ha accolta con un emblematico "Bentornata a casa".

Ora, se le indiscrezioni verranno confermate, Stefania Orlando ritornerà in RAI come concorrente di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Sarebbe stato proprio il presentatore toscano a convincere Stefania a partecipare al suo programma. La Orlando, come abbiamo detto, oltre a condurre incide dischi ed ha le carte in regola per partecipare alla competizione musicale.

Tale e quale show è basato sul format spagnolo Tu cara me suena, la scorsa stagione è stato vinto da Pago che nella finale imitò Bruce Springsteen nell'interpretazione del brano Dancing in the dark. Negli ultimi tre anni lo show è andato in onda nei mesi di settembre ed ottobre in prima serata su Rai1, vincendo sempre la gara degli ascolti del venerdì.