Static Shock: Michael B. Jordan produrrà il film basato sui fumetti DC

Black Panther: una foto degli attori Michael B. Jordan e Chadwick Boseman

Michael B. Jordan è tra i produttori di Static Shock, film basato sull'omonimo personaggio della DC Comics. Lo ha annunciato l'Hollywood Reporter, precisando che l'attore partecipa con la sua casa di produzione, Outlier Society, con l'intenzione di aumentare il numero di pellicole supereroistiche con protagonisti di colore.

Jordan, un grande appassionato di fumetti che è già apparso in due adattamenti Marvel, ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito del suo ingresso nel mondo DC: "Sono fiero di far parte della costruzione di un nuovo universo incentrato su supereroi neri. La nostra comunità lo merita. La Outlier Society si impegna a portare sullo schermo, su piattaforme multiple, contenuti fumettistici diversificati, e siamo felici di collaborare con Reginald Hudlin [noto sceneggiatore e produttore, n.d.r.] e Warner Bros. per questo primo passo."

Michael B. Jordan: nome da campione, talento da fuoriclasse

Creed: Sylvester Stallone e Michael B. Jordan sul set

Al momento non è noto se Static Shock farà parte del DC Extended Universe o meno. Si tratterà del debutto live-action di Virgil Hawkins alias Static, giovane dotato di poteri elettrici e a volte erroneamente accostato a Black Lightning (la presunta parentela è stata smentita nei fumetti). Il personaggio è noto soprattutto per essere stato protagonista di una propria serie animata, ambientata nel DC Animated Universe (lo stesso di Batman e Justice League, dove Static ha fatto qualche apparizione) e andata in onda tra il 2000 e il 2004. In tale sede la sua voce in inglese era quella di Phil LaMarr, famoso doppiatore che è anche apparso in Pulp Fiction nei panni di Marvin.

Prima dell'annuncio del lungometraggio si era parlato di una possibile serie live action, e si era fatto il nome di Jaden Smith per il ruolo di Static. Michael B. Jordan ha invece prestato la voce a Cyborg in un film animato del 2013, basato sulla storyline Flashpoint dove le azioni di Barry Allen creano un universo alternativo distopico.