Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

Stasera tutto è possibile torna oggi 23 maggio alle 21:20 in prima serata su RAI 2 con l'ultima puntata della nuova stagione. Il comedy show con Stefano De Martino, è arrivato alla decima edizione. In attesa di conoscere il futuro del conduttore, scopriamo quali sono gli ospiti pronti a giocare insieme alle presenze fisse. Stasera tutto è possibile ci ha tenuto compagnia per otto settimane ed è disponibile in live streaming su RaiPlay e nella sezione on demand.

STEP del 23 maggio a tema 'Olympic STEP'

Il programma che continua a sorprendere per il numero di spettatori che riesce a catturare davanti al televisore, è arrivato al suo ultimo appuntamento. Stasera tutto è possibile va in onda eccezionalmente di mercoledì avendo ceduto lo slot del lunedì a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan.

Stefano de Martino metterà alla prova il senso dell'umorismo degli ospiti e le loro abilità mentre partecipano ai giochi proposti dal comedy show, che questa settimana avrà come tema 'Olympic STEP'. Nell'ultima puntata arriveranno all'Auditorium Rai di Napoli Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa. Al loro fianco ci saranno, come sempre Biagio Izzo, Francesco PaolantoniFrancesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Barbara d'Urso.

Anche questa sera il programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, proporrà numerosi giochi, oltre a l'amatissima "La Stanza Inclinata", che regala sempre momenti di grande divertimento, ci saranno: "Speed Quiz", "Patapouf", "Segui il labiale" e "La coppia che scoppia". Come sempre, vale solo una regola: divertirsi.