Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti della puntata del 25 febbraio su Rai 2

Quarto appuntamento con Stasera tutto è possibile. Ci sono interessanti anticipazioni sulla trasmissione in onda questa sera, martedì 25 febbraio, su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Lo show sta ottenendo un grande successo e vede diversi concorrenti vip mettersi in gioco partecipando alla gara, non per vincere ma per far ridere il pubblico.

I numeri di Stasera tutto è possibile sono estremamente positivi, in crescita rispetto all'edizione precedente e nel nostro Paese siamo arrivati all'undicesima stagione. L'unica regola del comedy show è far ridere e divertirsi in maniera leggera, senza pensieri.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti della quarta puntata

La puntata del 25 febbraio di Stasera tutto è possibile si intitola EcoStep e quindi i giochi saranno a tema ecologia. Ospiti della puntata sono Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri.

Accanto a Stefano De Martino è presente il cast fisso composto da Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Francesco Paolantoni. Ad arricchire ulteriormente il cast c'è l'imitatore Vincenzo De Lucia che duetterà con Francesca Fagnani.

Al centro dello show ci sono vari giochi a partire dall'ormai iconica Stanza inclinata, che rappresenta uno degli elementi più importanti del gioco. I concorrenti devono improvvisare una scena seguendo gli input di Stefano De Martino, trovandosi su un pavimento inclinato di 22,5 gradi. Nella puntata di stasera, 25 febbraio, di Stasera tutto è possibile gli ospiti giocheranno anche a Step Burger, Speed Quiz e Rubagallina.

Ogni gioco rappresenta un momento di grande divertimento che anima particolarmente anche i social di Rai 2 e della trasmissione. Ovviamente non mancheranno, all'interno della puntata, il Panda, la mitica mascotte animata da Francesco Garzia e la musica del DJ Claudio Cannizzaro a dare ancora più ritmo allo show. Ricordiamo infine che questa edizione è composta in totale da 10 puntate.