Stasera c'è Cattelan su Rai 2: Tommy Cash e gli altri, ecco tutti gli ospiti del 15 aprile

Nuovo appuntamento stasera su Rai Due con Alessandro Cattelan e il suo late show in seconda serata: Stasera c'è Cattelan...su Rai Due.

Come sempre, il conduttore accoglierà alla sua scrivania tanti ospiti che si racconteranno in un'atmosfera rilassata e divertente.

Scopriamo dunque chi sono gli ospiti di questa nona puntata.

Tommy Cash e gli altri: tutti gli ospiti

Sanremo 2024: i The Kolors sul palco

A sedersi alla scrivania di Alessandro Cattelan, stasera saranno: i The Kolors, Tommy Cash e Shablo. Tommy Cash è il cantante estone che, nel nostro Paese, ha fatto scalpore con il brano Espresso Macchiato: si tratta del pezzo con cui l'artista parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest e è stato molto criticato in Italia, in quanto racconterebbe gli italiani secondo vecchi stereotipi.

Oltre agli ospiti già svelati, arriverà anche l'Ospite Misterioso. Novità di questa edizione del late show, è un ospite di cui nemmeno lo stesso Cattelan conosce l'identità: viene rivelato durante la serata con un ingresso in grande stile, svelato al pubblico e al conduttore attraverso l'apertura di un pacco.

Il format

Alessandro Cattelan

Stasera C'è Cattelan...su Rai Due va in onda sulla seconda rete Rai dal 2022, ed è basato sul precedente programma Sky E poi c'è Cattelan (2014-2020). Si tratta di un talk ispirato a quelli della tradizione televisiva statunitense, con interviste a personaggi famosi che vengono coinvolti in gag e momenti comici. Quella attualmente in corso, è la quinta edizione. Anche in questa stagione, il late show non perde il suo spirito originario fatto di ironia e, come ripete sempre Cattelan ai suoi ospiti, "cazzeggio". In studio, ormai una tradizione, la musica della resident band degli Street Clerks.

Intanto, Alessandro Cattelan è stato appena annunciato come nuovo giudice di Italia's Got Talent.