Chi è Tommy Cash, il cantante di Espresso Macchiato, che sta facendo indignare molti italiani

A rappresentare l'Estonia all'Eurovision 2025 un cantante che risponde al nome di Tommy Cash, il quale interpreta una canzone intitolata Espresso Macchiato. Il concorso canoro internazionale è alle porte e questo significa che tutti i cantanti delle varie nazioni in gara si stanno preparando per parteciparvi.

Il brano Espresso Macchiato sta riscuotendo un grande numero di polemiche soprattutto da parte degli italiani. L'uomo, il cui vero nome è Thomas Tammemet, ha vinto un importante concorso canoro noto come Eesti Laul e questo gli ha spianato la strada affinché lui potesse partecipare alla grande manifestazione.

Nel suo Paese è noto come cantante e artista visuale, e nel corso della sua carriera ha potuto collaborare con molti nomi noti del panorama nazionale e non. Da quello che sappiamo, inoltre, le sue canzoni hanno sempre un tocco di ironia e sarcasmo ed è forse per questo motivo che le sue parole stanno indignando tutti.

Di cosa parla Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash

La canzone che l'artista ha deciso di portare sul palco dell'Eurovision parla degli stereotipi spesso associati all'italiano medio all'estero. Si fanno quindi molti riferimenti alle sigarette, alla pasta, naturalmente al caffè e all'ostentazione di appellativi e modi che vorrebbero sembrare calorosi e gentili.

Per quanto riguarda la musica, il sound è quello tipico degli anni 50, al quale sono stati poi aggiunti elementi che virano più verso la dance.

Ad esprimere la sua opinione sul brano anche Caterina Balivo, che ha per l'appunto affrontato l'argomento in una delle puntate del programma La Volta Buona. La conduttrice ha infatti parlato di come la canzone vada in qualche modo a macchiare l'identità degli italiani facendo leva su uno stereotipo, quello dell'italiano mafioso, che è diffuso da diversi decenni.

Il testo di Espresso macchiato

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I'm Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That's why I'm sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It's hard until you make it

No stresso no stresso

It's gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la...

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto

Al momento la canzone è molto ascoltata e ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.