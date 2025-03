Stasera c'è Cattelan su Rai 2: Paolo Fox tra gli ospiti di martedì 18 marzo

Musica, sport e astrologia, il mix perfetto per Stasera c'è Cattelan...su Rai 2. Paolo Fox, Francesco Gabbani e Paola Egonu sono stati già annunciati, ma chi sarà l'Ospite Misterioso?

Martedì 18 marzo il late night show Stasera c'è Cattelan...su Rai2 torna con una puntata ricca di sorprese e carica di energia. Alessandro Cattelan accoglierà in studio tre ospiti d'eccezione, tra cui ci sarà anche Paolo Fox. Il momento clou della serata sarà l'arrivo dell'Ospite Misterioso, la cui identità sarà rivelata solo durante il programma in modo del tutto inaspettato. Chi si nasconde dietro il pacco sigillato? Il pubblico lo scoprirà in real time insieme al conduttore.

Un parterre di ospiti d'eccezione per Stasera c'è Cattelan...su Rai 2

Francesco Gabbani

Ad aprire la serata sarà Francesco Gabbani, cantautore dal talento poliedrico e amatissimo dal pubblico italiano, pronto a raccontare aneddoti di carriera e vita personale con il suo inconfondibile stile. Accanto a lui Paola Egonu, una delle atlete più rappresentative della pallavolo italiana, che condividerà successi e sfide della sua incredibile carriera.

A completare il trio ci sarà Paolo Fox, il più celebre astrologo televisivo, che potrebbe riservare qualche previsione speciale per Cattelan e i suoi ospiti. Ma il vero colpo di scena arriverà con l'attesissimo Ospite Misterioso. L'identità del personaggio sarà svelata solo al momento giusto, in un modo mai visto prima.

Uno show sempre più coinvolgente

Alessandro Cattelan

Stasera c'è Cattelan continua a reinventarsi confermandosi uno degli appuntamenti più freschi e originali della seconda serata di Rai 2. Il motivo è semplice: tutto merito del perfetto equilibrio tra leggerezza, interviste brillanti e momenti di puro intrattenimento.

La colonna sonora, affidata come sempre agli Street Clerks, darà alla serata un ritmo ancora più coinvolgente, mentre il pubblico, attraverso rubriche e giochi interattivi, sarà parte integrante dello show.

L'Ospite Misterioso aggiunge sicuramente un tocco di suspense a questa puntata. Si tratterà di un volto noto della TV, di una star della musica o di una personalità a sorpresa? L'unico modo per scoprirlo è sintonizzarsi su Rai 2 martedì 18 marzo in seconda serata.