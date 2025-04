Stasera c'è Cattelan su Rai 2: anche Tananai tra gli ospiti del 1° aprile

Nuova puntata di Stasera C'è Cattelan...su Rai 2 questa sera in seconda serata. Come ogni martedì infatti, torna Alessandro Cattelan e si prepara ad accogliere alla sua scrivania ospiti**** del mondo della musica e dello spettacolo.

Stasera C'è Cattelan, gli ospiti del 1º aprile

Sanremo 2023, terza serata: Tananai sul palco dell'Ariston

Alessandro Cattelan ci terrà compagnia con le interviste, le rubriche, la resident band. Ad arrivare in studio saranno Tananai, The Kolors e Mattia Furlani, campione del mondo nel salto in lungo.

Novità di questa edizione inoltre, l' Ospite Misterioso: si tratta di un ospite la cui identità verrà rivelata durante lo show.

Anche stasera dunque, Cattelan avrà un ospite di cui né lui né il pubblico conosceranno l'identità fino al momento dello svelamento. Ad introdurlo infatti, un pacco contenente proprio l'ospite: durante la puntata, il pacco verrà aperto e si scoprirà chi è l'ospite del mistero.

Il format

Jimmy Fallon faccia a faccia con Cattelan

Stasera C'è Cattelan va in onda su Rai 2 dal 2022, ed è basato sul precedente programma Sky E poi c'è Cattelan (2014-2020). Si tratta di un late show ispirato a quelli della tradizione televisiva statunitense, con interviste a personaggi famosi che vengono coinvolti in gag e momenti comici. Quella attualmente in corso, è la quinta edizione.

Anche in questa stagione, il late show non perde il suo spirito originario fatto di ironia e, come ripete sempre Cattelan ai suoi ospiti, "cazzeggio". In studio, ormai una tradizione, la musica dal vivo degli Street Clerks.