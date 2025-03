Stasera c'è Cattelan, ospiti e anticipazioni di martedì 4 marzo: c'è anche Deva Cassel

Nuovo appuntamento domani in seconda serata con Stasera c'è Cattelan...su Rai 2, il late show condotto da Alessandro Cattelan.

Ogni settimana, nello studio del conduttore arrivano personaggi della musica e dello spettacolo per raccontarsi in maniera inedita.

Stasera C'è Cattelan, tutti gli ospiti di martedì 4 marzo

Dopo il successo delle prime due serate, il conduttore accoglierà in studio i Coma_Cose e Tony Effe, tutti reduci dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. I Coma Cose erano tornati all'Ariston con Cuoricini, brano che si è presto affermato come vero e proprio tormentone; Tony Effe invece, era al suo debutto festivaliero con Damme 'na mano.

Un'esperienza, quella sanremese, condivisa sia dallo stesso Cattelan che dai suoi ospiti: non dimentichiamo infatti, che Cattelan è stato il timoniere del DopoFestival e co-conduttore della finale.

Benedetta Porcaroli e Deva Cassel ne Il Gattopardo

Alla scrivania di Cattelan siederanno, inoltre, le attrici Deva Cassel e Benedetta Porcaroli. Entrambe fanno parte della serie Il Gattopardo, nuova produzione italiana per Netflix in uscita mercoledì 5 marzo.

Nel corso della puntata inoltre non mancherà l'Ospite Misterioso, che verrà svelato da Alessandro Cattelan durante la puntata in maniera davvero singolare: un pacco da scartare durante la trasmissione. Immancabili poi la musica della resident band Street Clerks e le rubriche.

Stasera C'è Cattelan: il format

Alessandro Cattelan in E Poi C'è Cattelan su Sky

Stasera C'è Cattelan va in onda su Rai 2 dal 2022, ed è basato sul precedente programma Sky E poi c'è Cattelan (2014-2020). Si tratta di un late show ispirato a quelli della tradizione televisiva statunitense, con interviste a personaggi famosi che vengono coinvolti in gag e momenti comici. Quella attualmente in corso, è la quinta edizione.