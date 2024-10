Stasera 20 ottobre su Rai 2: 911 6 e 911 Lone Star 4, trama e cast del doppio appuntamento

Stasera, domenica 20 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles, e del suo spin-off 9-1-1: Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie esplorano le esperienze intense dei primi soccorritori, impegnati a fronteggiare le situazioni più drammatiche, sconvolgenti e tocca

911

La serie segue le vite di operatori di emergenza come vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Los Angeles mentre affrontano situazioni pericolose e adrenaliniche. Ogni episodio esplora sia le sfide lavorative, con interventi spesso estremi, sia le dinamiche personali dei protagonisti. Creata da Ryan Murphy, la serie combina azione, emozione e storie umane toccanti.

Sinossi dell'episodio "Domani"

Karen porta Danny al centro spaziale per una visita guidata. Nel frattempo, Hen riceve una visita dall'assistente sociale, che le comunica che lei e Karen non possono più ospitare bambini per affidi temporanei, poiché Hen dovrà dedicarsi agli studi di medicina e sarà troppo impegnata.

Jennifer Love Hewitt nei panni di Maddie Buckley

Una violenta esplosione si verifica al centro spaziale a causa di un serbatoio malfunzionante. Danny riesce a uscire in tempo, ma Karen rimane intrappolata all'interno. L'unità 118 arriva sul posto, e Hen, nonostante il desiderio di partecipare al salvataggio di Karen, non riceve il permesso di Bobby, che le ricorda che non è più un vigile del fuoco. Mentre Bobby e la sua squadra entrano nella struttura per cercare Karen, Hen si occupa dei feriti che riescono a uscire.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

911 Lone Star

Spin-off della serie creata da Ryan Murphy, segue le vicende di un gruppo di soccorritori a Austin, Texas. Al centro c'è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni pericolose, mentre affronta anche le sue sfide personali. La serie combina azione, dramma e momenti emotivi, esplorando temi come resilienza e spirito di squadra.

Sinossi dell'episodio: Questa non è un'esercitazione

Owen rivela ai suoi che nelle ultime settimane ha lavorato sotto copertura con l'FBI nell'intento di aiutare a sconfiggere un gruppo terroristico che si era infiltrato nella sua banda di motociclisti. Nel frattempo, la squadra risponde alla minaccia di un attentato esplosivo al Campidoglio riuscendo a sventare i piani dei criminali.

Interpreti e personaggi